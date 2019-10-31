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Ekuban Kasım sonunda dönüyor

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Giriş Tarihi: 31.10.2019
EKUBAN KASIM SONUNDA DÖNÜYOR

11 Eylül'deki antrenmanda takım arkadaşı Ivanildo Fernandes ile çarpışarak sakatlanan 'dan sevindiren haberler geldi. 'un önemli isimlerinden Ekuban'ın Kasım ayı sonunda takıma katılması bekleniyor.

İtalya'da operasyon geçiren Ganalı yıldızın, kasım ayının son günlerinde takımla birlikte olacağı öğrenildi.

Fırtına'da Caleb , 11 Eylül'deki antrenmanda Ivanildo Fernandes ile çarpışarak sakatlanmıştı. Ekuban'ın dönüşüyle birlikte bordo-mavililer hücumda çok daha tehlikeli bir yapıya bürünecek. uzun süredir sakat olan nijeryalı onazi'nin de Kasım sonunda takıma dahil olması bekleniyor.

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