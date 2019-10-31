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Alanyaspor'un Norveçli taraftarı Charlotte Erga'dan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür

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Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
ERGA'DAN BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR!

'de mücadele eden ve lider konumda bulunan 'un Norveçli taraftarı gönülleri fethetti. Alanyaspor taraftarı , 'te özel harekat birliğini ziyaret edip Türk askerine destek verdiği için kendisini telefonla arayan Dışişleri Bakanı ’na teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından, Türk askerine 'un formasını hediye ederken fotoğrafını paylaşan Erga, '' sınırda görev yapan özel kuvvetler ve polisi ziyaret ettikten sonra, 'nin Dışişleri Bakanı beni arayarak teşekkür etti. Kelimelerle ifade edemeyeceğim şekilde heyecandan yaprak gibi titriyorum'' ifadelerini kullandı.

'in 9. haftasında hafta sonu oynan Aytemiz Alanyaspor, maçı öncesi Alanyaspor taraftarı özel harekat birliğine giderek Türk Ordusu mensuplarına destek vermişti.

Alanyaspor'u tutan Norveçli taraftarı , Gaziantep'te özel harekat ekibi komutanına forma hediye etti ve Barış Pınar'ı Harekatı'ndan dolayı destek vererek 'yanındayız' mesajı vermişti.

Dışişleri Bakanı 'da Charlotte Erga'yı arayarak teşekkür etmişti.

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HDP li hainlere duyrulur

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cevapla 31.10.2019 13:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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