Alanyaspor'un Norveçli taraftarı Charlotte Erga'dan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür
Süper Lig'de mücadele eden ve lider konumda bulunan Alanyaspor'un Norveçli taraftarı gönülleri fethetti. Alanyaspor taraftarı Charlotte Erga, Gaziantep'te özel harekat birliğini ziyaret edip Türk askerine destek verdiği için kendisini telefonla arayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından, Türk askerine Alanyaspor'un formasını hediye ederken fotoğrafını paylaşan Erga, ''Suriye sınırda görev yapan özel kuvvetler ve polisi ziyaret ettikten sonra, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı beni arayarak teşekkür etti. Kelimelerle ifade edemeyeceğim şekilde heyecandan yaprak gibi titriyorum'' ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 9. haftasında hafta sonu oynan Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep maçı öncesi Alanyaspor taraftarı özel harekat birliğine giderek Türk Ordusu mensuplarına destek vermişti.
Alanyaspor'u tutan Norveçli taraftarı Charlotte Erga, Gaziantep'te özel harekat ekibi komutanına forma hediye etti ve Barış Pınar'ı Harekatı'ndan dolayı destek vererek 'yanındayız' mesajı vermişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da Charlotte Erga'yı arayarak teşekkür etmişti.
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