Novak Trabzon'da kalmak istiyor
Trabzonspor'un başarılı sol bek oyuncusu Novak, kariyerine takımında devam etmek istediğini belirtti. Almanya'dan transfer teklifleri alan Novak, yeni sözleşme imzalamak için gün sayıyor.
Karadeniz temsilcisi, sözleşmesi sezon sonu bitecek Filip Novak ile masaya oturmuştu. Bu sırada Almanya'dan da ciddi teklifler alan Çekyalı sol bek kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediğini belirtti.
Bordo-mavililer, özellikle Schalke'nin yakın takibinde olan 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlamıştı. Pazarlıklarda son aşamaya gelindiği öğrenildi. Novak'ın devre bitmeden Trabzonspor ile yeni kontrat imzalayacağı kaydedildi. Tecrübeli sol bekin 860 bin euro'luk maaşı 1.2 milyon euro'ya çıkarılacak.
EN GOLCÜ SOL BEK
Filip Novak, Süper Lig'in en skorer kanat savunucusu konumunda. Çekyalı oyuncu, bordo-mavili formayı 63 kez taşıdı. 11 defa fileleri sarsarak büyük başarı elde etti. 3 de asisti bulunuyor. Novak, Trabzonspor kariyerinde 6 sarı görürken, hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı.
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