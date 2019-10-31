31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Novak Trabzon'da kalmak istiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 31.10.2019
NOVAK TRABZON'DA KALMAK İSTİYOR

'un başarılı sol bek oyuncusu , kariyerine takımında devam etmek istediğini belirtti. Almanya'dan transfer teklifleri alan Novak, yeni sözleşme imzalamak için gün sayıyor.

Karadeniz temsilcisi, sözleşmesi sezon sonu bitecek Filip ile masaya oturmuştu. Bu sırada Almanya'dan da ciddi teklifler alan Çekyalı sol bek kariyerini 'da sürdürmek istediğini belirtti.

Bordo-mavililer, özellikle Schalke'nin yakın takibinde olan 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlamıştı. Pazarlıklarda son aşamaya gelindiği öğrenildi. Novak'ın devre bitmeden Trabzonspor ile yeni kontrat imzalayacağı kaydedildi. Tecrübeli sol bekin 860 bin euro'luk maaşı 1.2 milyon euro'ya çıkarılacak.

EN GOLCÜ SOL BEK

Filip Novak, Süper Lig'in en skorer kanat savunucusu konumunda. Çekyalı oyuncu, bordo-mavili formayı 63 kez taşıdı. 11 defa fileleri sarsarak büyük başarı elde etti. 3 de asisti bulunuyor. Novak, Trabzonspor kariyerinde 6 sarı görürken, hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN