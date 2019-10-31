Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Umudum hiç kaybolmuyor
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Bordo-Mavililer’in başkanı, Başakşehir maçında gelen son dakika golünün kendisini şaşırtmadığını belirterek, “Neler yapabileceğimizi biliyorum. Takımı izlerken umudum hiç kaybolmuyor” şeklinde konuştu.Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımına övgüler yağdırdı. Ağaoğlu, Başakşehir maçında gelen son dakika golünün kendisini şaşırtmadığını belirterek, "Ben takımımızın neler yapabileceğini biliyorum. Takımı izlerken umudum hiç kaybolmuyor" ifadelerini kullandı.
SAVAŞMAKTAN VAZGEÇMİYORUZ
Ağaoğlu, "Bu kadar sıkıntılı bir sürece rağmen çok iyi bir noktadayız. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz çünkü savaşmaktan ve mücadele etmekten asla vazgeçmiyorlar" diye konuştu.
DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ
Ağaoğlu, "Takımı izlerken umudum hiç kaybolmuyor. Var olan otansiyelimiz tam kadro olmayı başardığımız anda daha iyi ortaya çıkacaktır. Buna yürekten inanıyorum" dedi.
YUNUS EMRE SEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Daha Fazla Gör
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı
- Türkiye - Suriye sınırında patlama!
- AK Parti MKYK'da değişiklik
- Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazası ile ilgili flaş haber
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongrede kendimizi yenileyecek ve enerjimizi tazeleyeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde!
- Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe