31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Umudum hiç kaybolmuyor

SPOR
Giriş Tarihi: 31.10.2019
AHMET AĞAOĞLU: UMUDUM HİÇ KAYBOLMUYOR

Bordo-Mavililer’in başkanı, maçında gelen son dakika golünün kendisini şaşırtmadığını belirterek, “Neler yapabileceğimizi biliyorum. hiç kaybolmuyor” şeklinde konuştu.

Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımına övgüler yağdırdı. Ağaoğlu, Başakşehir maçında gelen son dakika golünün kendisini şaşırtmadığını belirterek, "Ben takımımızın neler yapabileceğini biliyorum. Takımı izlerken umudum hiç kaybolmuyor" ifadelerini kullandı.



SAVAŞMAKTAN VAZGEÇMİYORUZ
Ağaoğlu, "Bu kadar sıkıntılı bir sürece rağmen çok iyi bir noktadayız. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz çünkü savaşmaktan ve mücadele etmekten asla vazgeçmiyorlar" diye konuştu.



DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ
Ağaoğlu, " hiç kaybolmuyor. Var olan otansiyelimiz tam kadro olmayı başardığımız anda daha iyi ortaya çıkacaktır. Buna yürekten inanıyorum" dedi.

YUNUS EMRE SEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN