Fenerbahçe'den İrfan Can’a yakın markaj

Başakşehir’in İrfan Can ile 5 yıllık sözleşme imzalaması Fener’i durduramadı. Comolli, İrfan Can'ı Trabzon maçında canlı takip etti. Her an yeni bir teklif olabilir.

aşakşehir'in

OTURULUCAK

FENERBAHÇE'YE

sezon öncesindekadrosunakatmak içinbüyük mücadele verdiğiancak FFP nedeniyle transfer edemediğiBaşakşehirli'dan birtürlü vazgeçmiyor. İrfan Can ile 5 yıllık sözleşme imzalaması da bu durumu değiştirmeye yetmedi. Yanal'ın ısrarları sonucunda Başkan Ali Koç , İrfan Can için yeni bir süreç başlattı.direktörile oynadıkları maçta yerinden takip etti ve sık sık not aldı. İrfan Can için Başakşehir ile yeniden masaya oturulması bekleniyor.bu transferdeengelini takas yaparak aşmaya çalışacak.katılması durumunda önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için kadro yapılanması için kritik öneme sahip.İrfan Can F.Bahçe'ye imza atmaya sıcak bakmıştı. Ancak mali koşullar bu transfere engel olmuştu.İrfan Can'a 'asker selamı' nedeniyle UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.