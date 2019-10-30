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Fenerbahçe'den İrfan Can’a yakın markaj

SPOR
Giriş Tarihi: 30.10.2019
İRFAN CAN’A YAKIN MARKAJ

’in ile 5 yıllık sözleşme imzalaması Fener’i durduramadı. Comolli, İrfan Can'ı maçında canlı takip etti. Her an yeni bir teklif olabilir.

Fenerbahçe, sezon öncesinde kadrosuna katmak için büyük mücadele verdiği ancak nedeniyle edemediği Başakşehirli İrfan Can'dan bir türlü vazgeçmiyor.

ERSUN YANAL ISRARLA İSTİYOR
Başakşehir'in ile 5 yıllık sözleşme imzalaması da bu durumu değiştirmeye yetmedi. Yanal'ın ısrarları sonucunda Başkan , İrfan Can için yeni bir süreç başlattı.



YENİDEN MASAYA OTURULUCAK
Sportif direktör Damien Comolli de İrfan Can'ı Trabzonspor ile oynadıkları maçta yerinden takip etti ve sık sık not aldı. İrfan Can için ile yeniden masaya oturulması bekleniyor.

DEVLER LİGİ İÇİN İLK TRANSFER
F.Bahçe bu transferde FFP engelini takas yaparak aşmaya çalışacak. İrfan Can'ın katılması durumunda önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için kadro yapılanması için kritik öneme sahip.

FENERBAHÇE'YE GELMEYE SICAK BAKMIŞTI
İrfan Can F.Bahçe'ye imza atmaya sıcak bakmıştı. Ancak mali koşullar bu transfere engel olmuştu.



İrfan Can'a 'asker selamı' nedeniyle tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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