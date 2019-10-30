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Karius’un sözleşmesi feshedilebilir

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Giriş Tarihi: 30.10.2019
KARİUS’UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

'nin önde gelen gazetelerinden , 'ın kiralık olarak oynayan Alman kaleci 'un devre arasında sözleşmesini feshetmek istediğini öne sürdü.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, 'ın kiralık olarak oynayan Alman kaleci 'un devre arasında sözleşmesini feshetmek istediğini öne sürdü.

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