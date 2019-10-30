Max Kruse: Artık bu ülkenin bir parçasıyım!
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, “İnsanlara şov yapmak için değil saygı göstermek için İstiklal Marşı’nı okudum. Artık bu ülkenin bir parçasıyım” dedi.Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, "Buradaki insanlara saygı göstermek istediğim için İstiklal Marşı'nı okudum ve şov yapmak için değildi.'' dedi. Kruse, sosyal medya hesabından "Artık bu ülkenin bir parçasıyım" ifadesini de kullandı.
Kruse, milli marşımızı kendine kendine 1 ayda öğrendi.esabından "Artık bu ülkenin bir parçasıyım" ifadesini de kullandı.
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