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Max Kruse: Artık bu ülkenin bir parçasıyım!

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Giriş Tarihi: 30.10.2019
ARTIK BU ÜLKENİN BİR PARÇASIYIM!

'nin Alman yıldızı , “İnsanlara şov yapmak için değil saygı göstermek için ’nı okudum. bu ülkenin bir parçasıyım” dedi.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, "Buradaki insanlara saygı göstermek istediğim için İstiklal Marşı'nı okudum ve şov yapmak için değildi.'' dedi. Kruse, sosyal medya hesabından " bu ülkenin bir parçasıyım" ifadesini de kullandı.



Kruse, milli marşımızı kendine kendine 1 ayda öğrendi.esabından "Artık bu ülkenin bir parçasıyım" ifadesini de kullandı.

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