Ekuban Trabzon'a dönüyor

Sakatlıklarla boğuşmasına rağmen başarılı bir grafik çizen Trabzonspor, Ekuban'a kavuşmak için gün sayıyor. Tedavisi İtalya'da sürdürülen Caleb Ekuban, bu hafta Trabzon'a dönüyor.

Bordo-mavililerin, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıkları esnasında sakatlanan ve tedavisi İtalya'da sürdürülen Caleb Ekuban, bu hafta Trabzon'a dönüyor.

Ganalı yıldız 11 Eylül'deki antrenmanda Fernandes ile çarpışıp sakatlanmıştı. İtalya'da ameliyat olan, tedavisine de bu ülkede devam edilen Ekuban, bu hafta Trabzon'a dönecek. Çalışmalarını Trabzon'da sürdürecek.