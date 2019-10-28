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Ekuban Trabzon'a dönüyor

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Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
EKUBAN TRABZON'A DÖNÜYOR

Sakatlıklarla boğuşmasına rağmen başarılı bir grafik çizen , 'a kavuşmak için gün sayıyor. Tedavisi İtalya'da sürdürülen Caleb Ekuban, bu hafta Trabzon'a dönüyor.

Bordo-mavililerin, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıkları esnasında sakatlanan ve tedavisi İtalya'da sürdürülen Caleb , bu hafta Trabzon'a dönüyor.

Ganalı yıldız 11 Eylül'deki antrenmanda Fernandes ile çarpışıp sakatlanmıştı. İtalya'da ameliyat olan, tedavisine de bu ülkede devam edilen Ekuban, bu hafta Trabzon'a dönecek. Çalışmalarını Trabzon'da sürdürecek.

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