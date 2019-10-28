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Trabzonspor zirve aşkına!

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Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
TRABZONSPOR ZİRVE AŞKINA!

Önemli eksikleri olan Fırtına, bugün Başakşehir’i yenerek haftayı lider kapatmak istiyor. Trabzon'da A.Ömür, A.Parmak, Ekuban, Onazi, Ekuban ve Obi sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Trabzon bugün Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönerek Alanya'nın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğunu ele geçirmek istiyor. Bordo-mavililer liderlik koltuğuna oturabilmesi için Başakşehir deplasmanından en az iki farkla galip gelmesi gerekiyor. En son 2014-15 sezonunun ikinci yarısında Başakşehir'i evinde 3-2 yenen Trabzon, sonraki 8 maçta gülemedi.

ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR!
Trabzon'da A.Ömür, A.Parmak, Ekuban, Onazi, Ekuban ve Obi sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

KAPTAN SOSA KART SINIRINDA!
Karadeniz Fırtınası'nda zorlu Başakşehir maçında kaptan kart sınırında bulunuyor. Tangocu bugün kar görürse Göztepe'ye karşı oynayamayacak.



COŞKULU KARŞILAMA
Bugün Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'u İstanbul'da coşkulu taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, yıldız isimlere büyük ilgi gösterdi.

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