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Cumhurbaşkanlığından milli sporcu Ali Topaloğlu’na davet

SPOR
Giriş Tarihi: 28.10.2019
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN MİLLİ SPORCU ALİ TOPALOĞLU’NA DAVET

Canik Belediyespor Kulübünde spor hayatını sürdüren down sendromlu , 'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için vereceği resepsiyona davet edildi.

2013 yılında başladığı spor hayatında kısa zamanda büyük başarılar elde eden , atletizm branşları 100 metre ve gülle atma dallarında özel sporcular kategorisinde Avrupa dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını elinde bulunduruyor.

"ALTIN MADALYA SÖZÜ VERECEĞİM"
Bu başarılarda büyük emekleri olan başta , antrenörü aynı zamanda olan Musa Davulcu'ya teşekkür eden Topaloğlu, "Cumhurbaşkanımızın daveti, beni ve ailemi çok mutlu etti. Bu heyecanla katılacağım resepsiyonda Cumhurbaşkanımıza 2020 yılında da yapılacak olan özel sporcular olimpiyatlarında altın madalya sözü vereceğim" dedi.

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