28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'inde

SPOR
Giriş Tarihi: 28.10.2019
YUSUF YAZICI FRANSA'DA HAFTANIN 11'İNDE

Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 11. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı. Lille'de forma giyen milli oyuncu , haftanın 11'inde yer aldı.

(Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu , haftanın 11'inde yer aldı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 11. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı.

Lille'in konuk ettiği Bordeaux'yu 3-0 yendiği maçta gösterdiği performansla ön plana çıkan Yazıcı, listeye adını yazdırdı.

L'Equipe'in seçtiği haftanın 11'i şöyle:

Kaleci: Gautier Larsonneur (Brest).

Savunma: Mohamed Simakan (Strasbourg), Jean-Charles Castelletto (Brest), Presnel Kimpembe ( Saint-Germain), Ludovic Baal (Brest).

Orta Saha: (Paris Saint-Germain), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Paul Lasne (Brest), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (Monaco).

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN