Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'inde
Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 11. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı. Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, haftanın 11'inde yer aldı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, haftanın 11'inde yer aldı.
Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 11. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı.
Lille'in konuk ettiği Bordeaux'yu 3-0 yendiği maçta gösterdiği performansla ön plana çıkan Yazıcı, listeye adını yazdırdı.
L'Equipe'in seçtiği haftanın 11'i şöyle:
Kaleci: Gautier Larsonneur (Brest).
Savunma: Mohamed Simakan (Strasbourg), Jean-Charles Castelletto (Brest), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ludovic Baal (Brest).
Orta Saha: Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Paul Lasne (Brest), Yusuf Yazıcı (Lille).
Forvet: Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (Monaco).
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