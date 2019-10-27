Son dakika: Beşiktaş 1-0 Galatasaray |Maç sonucu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz biten derbide siyah beyazlılar ikinci yarı bulduğu tek golle 3 puanı alan taraf oldu. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü ise 69. dakikada Umut Nayir kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12'ye çıkardı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz biten derbide siyah beyazlılar ikinci yarı bulduğu tek golle 3 puanı alan taraf oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12'ye çıkardı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü ise 69. dakikada Umut Nayir kaydetti.



BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINDA ÖNEMLİ DAKİKALARI

1. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Lemina'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topu Lens doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında meşin yuvarlakla altıpas önünde buluşan Andone'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

31. dakikada Feghouli ceza saha dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

47'nci dakikada Caner'in pasıyla savunma arkasına sarkan Diaby'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere tokatladı.



48'inci dakikada paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Lens ortasını yaptı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Umut Nayir'in yatarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



68'inci dakikada Ljajic'in topuk pasıyla topla buluşan Umut Nayir'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.



69'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Caner'in ortasında ön direkteki Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.





81'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Babel ortaladı. Arka direkteki Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top kaleci Karius'ta kaldı.



90'ıncı dakikada Mariao'nun attığı uzun topta ceza sahası içindeki Necip Uysal'ın ters kafa vuruşunda köşeye giden topa kaleci Karius son anda sahip oldu.



Mücadele 1-0'lık skorla sona erdi.



CANER ERKİN VE MARCAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Beşiktaş'ta Caner Erkin, Galatasaray'da ise Marcao cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada bir pozisyonun ardından hakem itirazlarda bulunan ve sarı kart gören Caner Erkin ile rakibine müdahalesiyle sarı kart gören Marcao, takımlarının bir sonraki maçlarında sahada yer alamayacaklar.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında önemli değişikliklere gitti.

Braga karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdüğü Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın'ı derbi maçında yedek soyunduran Avcı, bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Umut Nayir'i ilk 11'de görevlendirdi.

GÖKHAN GÖNÜL 3 MAÇ SONRA

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, 3 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Son olarak Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında görev alan Gökhan, sakatlığı nedeniyle ligdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü müsabakalarının yanı sıra Avrupa'daki Braga karşılaşmasında forma giyememişti.

İŞTE BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN DERBİYE BAŞLADIĞI 11'LER...

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

GALATASARAY'DA RYAN DONK KADRODA YOK

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Ryan Donk şoku yaşanıyor.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, oğlunun geçirdiği operasyon sebebiyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacağını duyurdu.

Ryan Donk, söz konusu paylaşımında, "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 5 resmi maçta 238 dakika süre almıştı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 9. Hafta mücadelesinde Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, BeIN Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada yardımcılıkları ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlenecek.

RUİZ VE NKOUDOU KADRODAN ÇIKARILDI



Beşiktaş'ta Victor Ruiz ve Kevin Nkoudou, Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kadrosundan çıkartıldı.

FATİH TERİM'İN 61. MÜCADELESİ

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 61. kez bir derbide görev yapacak.



Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı, Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 60 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 23 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşadı.



TERİM 30. KEZ BEŞİKTAŞ KARŞISINDA



Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 30 maç yaptı.



Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 6'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 30 derbide ise 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.



SÜPER LİG'DE 43. DERBİ ÜSTLÜK GALATASARAY'DA!



Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde daha önce Süper Lig'de 43 derbi maçına çıktı.



Sarı-kırmızılı takım bu müsabakaların 14'ünden galibiyetle ayrılırken, 17'sinde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu.



Galatasaray, Fatih Terim idaresinde ligde Beşiktaş ile oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile oynanan 22 lig müsabakasında ise 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.