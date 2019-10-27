Derbi öncesi Galatasaray'a Donk şoku

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Ryan Donk dev derbide sahada olamayacağını açıkladı. Oğlunun ameliyat olduğunu Twitter hesabından açıklayan Donk, "onun yanında olmalıydım" dedi.

Galatasaray'da oğlu ameliyat olan Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Ryan Donk şoku yaşanıyor.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, oğlunun geçirdiği operasyon sebebiyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacağını duyurdu.

Ryan Donk, söz konusu paylaşımında," Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 5 resmi maçta 238 dakika süre almıştı.