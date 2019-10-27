Ryan Babel'e Beşiktaş tribünlerinden şok!

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, 10 ay önce ayrıldığı takımı Beşiktaş’a karşı 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu maç boyunca ıslıklandı.

Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin Hollandalı futbolcu Ryan Bebel için önemi başkaydı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında siyah-beyazlılardan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Babel, eski takımına karşı 11'de başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesinde ısınmada ve maç boyunca da top ayağına geldiğinde Babel'i ıslıkladı.

Karşılaşmada 90 dakikada sahada kalan Hollandalı futbolcu, sarı kart da gördü.