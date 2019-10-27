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Ryan Babel'e Beşiktaş tribünlerinden şok!

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Giriş Tarihi: 27.10.2019
BABEL'E BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNDEN ŞOK!

’ın Hollandalı futbolcusu , 10 ay önce ayrıldığı takımı ’a karşı 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu maç boyunca ıslıklandı.

'in 9. haftasında bu akşam oynanan - derbisinin Hollandalı futbolcu Ryan Bebel için önemi başkaydı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında siyah-beyazlılardan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Babel, eski takımına karşı 11'de başladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesinde ısınmada ve maç boyunca da top ayağına geldiğinde Babel'i ıslıkladı.

Karşılaşmada 90 dakikada sahada kalan Hollandalı futbolcu, sarı kart da gördü.

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