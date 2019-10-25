Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Detaylara takıldık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, “Maçın hikayesini küçük dokunuşlar belirliyor. Detaylara takılıyoruz” diyerek öz eleştiri yaptı...

maçındatemsilcisievindemağlup olanteknikdirektöraçıklamalardabulundu.Karaman, "İlk yarının 10-15 dakikalık bölümünü çıktıktan sonra iyi oynadık. 2. yarıda kabul etmeyeceğimiz şekilde kötü oynadık. Bu bir güç dengesi. Elimde olan bütün oyuncularımı sahada kullanmak istiyorum. Maçın hikayesini küçük dokunuşlar belirliyor, biz bugün onda kaybettik. Detaylara takılıyoruz" dedi.