Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Detaylara takıldık
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, “Maçın hikayesini küçük dokunuşlar belirliyor. Detaylara takılıyoruz” diyerek öz eleştiri yaptı...UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Rus temsilcisi Krasnodar'a evinde mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.
İYİ BAŞLADIK AMA...
Karaman, "İlk yarının 10-15 dakikalık bölümünü çıktıktan sonra iyi oynadık. 2. yarıda kabul etmeyeceğimiz şekilde kötü oynadık. Bu bir güç dengesi. Elimde olan bütün oyuncularımı sahada kullanmak istiyorum. Maçın hikayesini küçük dokunuşlar belirliyor, biz bugün onda kaybettik. Detaylara takılıyoruz" dedi.
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