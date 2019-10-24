Trabzonspor, Krasnodar karşısında mağlup! Trabzonspor: 0 - Krasnodar: 2
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında Krasnodar’u ağırladı. Grupta iki maçta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karşısında ilk galibiyeti almaya çalıştı ancak kalesinde gördüğü gollere yanıt veremeyince sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Rus ekibi Krasnodar'ı konuk etti. Trabzonspor grubun 3. maçında Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor-Krasnodar maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
1. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kalecide kaldı.
22. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasının solundan yaptığı ortada savunmadan seken topta Spajic'in ters vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25. dakikada Sosa'nın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Safonov topu güçlükle çeldi.
26. dakikada Sosa'nın pasında topla bulaşan Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına indi. Nwakaeme'nin yerden ortaladığı topa Sörloth dokunamayınca savunma topu tehlikeli bölgeden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
49'uncu dakikada Olsson'un ara pasında Petrov'un korner çizgisi üzerinden içeri çıkardığı topa Uğurcan'ın müdahalesine rağmen Berg iki hamlede ağlara gönderdi: 0-1.
63'üncü dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası çizgisi sol çaprazında topla buluşan Abdulkadir'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Safonov kontrol etti.
67'nci dakikada Fernandes'in pasında penaltı noktasının yanında topla buluşan Vilhena'nın bekletmeden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan auta gitti.
69'uncu dakikada Kabbolov'un orta saha yayının ilerisinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla üstten dışarıya çıktı.
73'üncü dakikada Avdijaj sol kanattan aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayına kadar ilerledi, buradan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak savunmaya da çarparak direğin yanından kornere gitti.
86'ncı dakikada ceza alanı sol çaprazından Nwakaeme'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
90+2'nci dakikada Ari'nin ara pasına iyi hareketlenen Vilhena'nın penaltı noktası üzerinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşma 2-0 Krasnodar'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
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