Fatlind Azizi Fenerbahçe için imzaya hazır
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Fenerbahçe, Fatlind Azizi için Bursaspor ile anlaştığı bildirildi. 19 yaşında merkez orta sahada görev yapan Kosovalı futbolcu sosyal medyada Fenerbahçe antrenman kıyafeti ile görüntülendi.Resmi bir açıklama yapılmasa da Fenerbahçe'de yeni transfer açığa çıktı! Sarı-Lacivertli ekibin Bursaspor U21 oyuncusu olan 19 yaşındaki Fatlind Azizi'yi kadrosuna kattığı iddia edildi. 19 yaşında merkez orta sahada görev yapan Kosovalı futbolcu sosyal medyada Fenerbahçe antrenman kıyafeti ile görüntülendi.
3 MAÇTA DA KAYIP YAŞAMAYIZ
F.Bahçe'nin yıldızı Ozan Tufan lig yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Sırasıyla Konya, Kayserispor ve Kasımpaşa ile oynayacağız. Bu maçlarda kayıp yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yakında zirve bizim olacak" dedi.
MOSES HAZIR KITA!
Denizli maçı kadrosuna alınan Moses'ın Konya maçında oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
FENERBAHÇE KONYA'YA BİLENİYOR!
Yarın oynanacak Konya maçının hazırlıkları devam etti. Ersun Yanal, katı savunma yapması beklenen Konya'yı aşmak için takımına kanat organizasyonları yaptırdı.
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