Kayseri'deki teknik adam skandalıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kayseri Amatör Küme müsabakasında yaşanan ve gündeme adeta bomba gibi düşen teknik direktör skandalı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dün sosyal medyaya düşen görüntünün yeni olmadığı ve 2016-17 sezonuna ait olduğu ortaya çıkarken konuyla ilgili hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun futbolcularını tokatlayan Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt ile ilgili disiplin soruşturması başlattığı belirtildi.

Bu skandal hareketin, 2016-17 sezonunda Kayseri İdman Yurdu ile Kayseri Meysuspor takımları arasında oynanan U19 müsabakasının devre arasında yaşandığı belirlenirken, olayın enteresan ve çarpıcı tarafı da, devreyi mağlup kapatan Meysuspor takımının devre arasındaki bu tokat hadisesinden sonra müsabakayı kazanması oldu.

LEHİNE ÇEVİRDİ

Maçın ilk yarısını rakibi karşısında 3-1 yenik kapatan Kayseri Meysuspor takımının, devre arasında yaşanan bu hadisenin ardından çıktığı ikinci yarıda tam dört gol bularak karşılaşmayı 5-3 lehine çevirdiği ortaya çıktı.

"ÜZÜNTÜMÜZÜ DAHA DA ARTIRMIŞTIR"

Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, yaşanan hadiseden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve disiplin kurulunu harekete geçirdiklerini belirterek, "Kayseri şehrimizin böyle talihsiz bir olayla alınması bizi derinden üzmüştür. Hele hele Meysu gibi şehrimizin futbola ciddi destek sağlayan köklü firmasının isminin böyle bir olayla anılıyor olması üzüntümüzü daha da artırmıştır. Bizler de bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla bunu öğrendik ve harekete geçtik. Yaptığımız ilk incelemede futbolculardan ailelerinden herhangi bir şikayet olmamış. Her ne olursa olsun bu kabul edilemez bir şeydir gereken yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

BAKAN BİLGİ ALDI

Futbolculara yönelik sözleri ve onları tek tek tokatlayan görüntüleriyle ortalığı sarsan teknik direktör Halit Kurt'un aynı kulüpte görev yapmaya devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi arayarak, bilgi aldığı öğrenildi.