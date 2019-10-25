Galtier: Yusuf Yazıcı'nın zamanı geldi

Trabzonspor'dan sezon başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın hocası konuştu. Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı hakkında konuşan Christophe Galtier, "Özellikle büyük maçlarda oynamak istiyor. Onu sahaya sürmenin zamanı geldi" dedi.

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Lille'in yolunu tutan milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında hocası Galtier, "Özellikle büyük maçlarda oynamak istiyor. Onu sahaya sürmenin zamanı geldi" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında hocası Christophe Galtier'den övgü dolu açıklamalar geldi.

Ligde geçtiğimiz hafta asist yapan milli futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Fransız çalıştırıcı, "Yusuf fiziki olarak iyi durumda devam ediyor. Zaten kendisi de özellikle bu tarz büyük maçlarda oynamayı çok istiyor. Artık onu sahaya sürme zamanımın geldiğini düşünüyorum. Bize teknik kalitesi ve pas kapasitesiyle birçok şey katacaktır" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında transfer olduğu Lille formasıyla toplam 12 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

(Fotomaç)