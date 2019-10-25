Galtier: Yusuf Yazıcı'nın zamanı geldi
Trabzonspor'dan sezon başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın hocası konuştu. Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı hakkında konuşan Christophe Galtier, "Özellikle büyük maçlarda oynamak istiyor. Onu sahaya sürmenin zamanı geldi" dedi.
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Lille'in yolunu tutan milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında hocası Galtier, "Özellikle büyük maçlarda oynamak istiyor. Onu sahaya sürmenin zamanı geldi" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında hocası Christophe Galtier'den övgü dolu açıklamalar geldi.
Ligde geçtiğimiz hafta asist yapan milli futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Fransız çalıştırıcı, "Yusuf fiziki olarak iyi durumda devam ediyor. Zaten kendisi de özellikle bu tarz büyük maçlarda oynamayı çok istiyor. Artık onu sahaya sürme zamanımın geldiğini düşünüyorum. Bize teknik kalitesi ve pas kapasitesiyle birçok şey katacaktır" ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında transfer olduğu Lille formasıyla toplam 12 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İşte Yanal'ın 11'i!
- Cedi Osman'a yeni sözleşme!
- İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
- Abdullah Avcı'dan flaş istifa açıklaması!
- Skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme
- Galatasaray'ı bekleyen sürpriz son! Andone...
- Dünya devi Vedat Muriç için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!
- Belhanda taraftarlardan özür diledi!
- Napoli Vedat için düğmeye bastı
- İşte Fenerbahçe'nin sürpriz Konyaspor ilk 11'i
- Terör örgütü YPG'nin havanları bakın nereden çıktı
- NATO'dan "savunma" açıklaması
- Rusya'dan açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü
- Yeni vergi düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin değişiklik kanun teklifi...
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 25 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- KHK ile meslekten ihraç edilenler: OHAL Komisyonunun karar sayısı 92 bin oldu
- 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü?
- Mazlum Kobani kimdir? Terörist Mazlum Kobani gerçek adı nedir?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
- Son dakika: Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
- Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izle! Çukurova 41. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Beşiktaş Braga maçı radyodan dinle! BJK Braga maçı canlı radyo yayını var mı?