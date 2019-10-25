Cedi Osman'a 31 milyon dolarlık yeni sözleşme

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman kulübüyle 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. İşte Cedi Osman'ın kazanacağı ücret ve detaylar...

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, kulübüyle olan sözleşmesini yeniledi.

2015 draftında 31. sıradan seçilen ve 2017 yılından bu yana Cleveland kadrosunda bulunan 24 yaşındaki kısa forvet, kulübüyle 31 milyon dolar değerinde 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Cavs'ta 3. sezonuna başlayan Cedi, geride kalan sezon 76 maça çıkmış; 13.0 sayı, 4.7 ribaund ve 2.6 asist ortalama ile oynamıştı.