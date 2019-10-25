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Cedi Osman'a 31 milyon dolarlık yeni sözleşme

SPOR
Giriş Tarihi: 25.10.2019
CEDİ OSMAN'A YENİ SÖZLEŞME!

ekiplerinden forması giyen kulübüyle 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. İşte Cedi Osman'ın kazanacağı ücret ve detaylar...

'de forması giyen milli basketbolcumuz , kulübüyle olan sözleşmesini yeniledi.

2015 draftında 31. sıradan seçilen ve 2017 yılından bu yana Cleveland kadrosunda bulunan 24 yaşındaki kısa forvet, kulübüyle 31 milyon dolar değerinde 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Cavs'ta 3. sezonuna başlayan Cedi, geride kalan sezon 76 maça çıkmış; 13.0 sayı, 4.7 ribaund ve 2.6 asist ortalama ile oynamıştı.

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