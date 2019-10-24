Beşiktaş Braga maçı radyodan dinle! BJK Braga maçı canlı radyo yayını var mı?
Beşiktaş Braga maçı radyodan dinleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş Braga maçı canlı radyo yayını maçı izleme olanağı olmayan kişiler tarafından sorgulanıyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda yer alan Beşiktaş sahasında Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Saat 19:55’te başlayacak maçın televizyon yayınını beIN Sports yapacak. Peki, Beşiktaş Braga maçı radyo yayını var mı? İşte yanıtı!
Beşiktaş Braga maçı radyodan dinle! BJK Braga maçı canlı radyo yayını siyah-beyazlı taraftarların sorguladığı konulardan birisi. Beşiktaş Braga maçı canlı radyo yayını var mı? UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanacak mücadele saat 19:55'te başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 HD canlı yayın ile izleyicilere ulaşacak. Maçı izleme olanağı bulunmayan kişiler ise Beşiktaş Braga maçı radyodan dinleme yollarını sorguluyor.
BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI RADYODAN DİNLE
Yapılan anlaşmalar gereği UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarının radyo yayını bulunmuyor. Ancak aşağıdaki linke tıklayarak A Spor radyo üzerinden maçı canlı takip edebilir ve yorumcuların değerlendirmeleriyle birlikte maç heyecanını yaşayabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI RADYO YAYINI!
BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven
BRAGA: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno
219. RANDEVU
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 313 gol gördü.
KUPA 2'DE 117. MAÇ
Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 116 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 41 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 144 gol gördü.
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