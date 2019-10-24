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Nwakaeme: Ben konuşmam işimi yaparım

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Giriş Tarihi: 24.10.2019
NWAKAEME: BEN KONUŞMAM İŞİMİ YAPARIM

Saha dışında konuşmayı sevmediğini die getiren 'un başarılı kanat oyuncusu Anthony , "Ben sahaya çıkar işimi yaparım" şeklinde konuştu.

'un tecrübeli kanat oyuncusu Anthony saha dışında konuşmayı sevmediğini söyledi. Nijeryalı yıldız, "Ben sahaya çıkar işimi yaparım" dedi.

Bordo-mavili ekibin yıldızı Anthony Nwakaeme, Krasnodar karşılaşması öncesi konuştu:

"İlk 11'de olup olmamana hocamız karar verir. Fizik ve motivasyon olarak iyi durumdayım. Çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Saha içerisinde işimi yapmayı tercih ediyorum. Krasnodar maçını da dört gözle bekliyorum. Bu sezon Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Krasnodar maçı da sezonun en önemli karşılaşmalarından biri. Takım olarak bu maça hazırız"

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