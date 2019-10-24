Beşiktaş'ta Ocak’ta ilk yolcu Loris Karius olacak
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Beşiktaş Yönetimi, Alman file bekçisi Loris Karius'u göndermenin planlarını yapıyor. Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.Beşiktaş Yönetimi'nin Karius'u göndermeyi kafasına koyduğu ortaya çıktı. Geçen sezon ve bu sezonki performansından memnun kalınmayan Alman futbolcu için Liverpool'la görüşme masasına oturulacak.
Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.
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