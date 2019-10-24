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Beşiktaş'ta Ocak’ta ilk yolcu Loris Karius olacak

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Giriş Tarihi: 24.10.2019
OCAK’TA İLK YOLCU KARİUS OLACAK

Yönetimi, Alman file bekçisi 'u göndermenin planlarını yapıyor. Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.

Beşiktaş Yönetimi'nin Karius'u göndermeyi kafasına koyduğu ortaya çıktı. Geçen sezon ve bu sezonki performansından memnun kalınmayan Alman futbolcu için 'la görüşme masasına oturulacak.



Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.

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