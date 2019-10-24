24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bitsin artık bu hasret! Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor gruplarında ilk galibiyet için sahaya çıkıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 24.10.2019
BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR İLK GALİBİYET İÇİN SAHADA!

’ndeki 3 temsilcimiz gruplarında ilk galibiyet için sahaya çıkıyor. 19.55'te , 'yı de 'i konuk edecek. 22.00'de ise - maçı var.

'nde mücadele eden temsilcilerimiz bu akşam birbirinden kritik maçlara çıkacak. Ortak hedef; grupta ilk galibiyeti alabilmek.

GÖNLÜMÜZDEN 3'TE 3 GEÇİYOR
Saat 19.55'te iki karşılaşma oynanacak... C Grubu'nda 1 puanı bulunan evinde 'ı konuk edecek. J Grubu'nda ise 1 puanlı 'in konuğu olacak. 22.05'te de K Grubu'nda puanı olmayan , ile Vodafone Park'ta karşılaşacak.




TEK İHTİMALLİ BİR MAÇ!
Puanı olmayan Beşiktaş tur şansını sürdürmek için kazanmak zorunda.



FORMUNUN ZİRVESİNDE
İstim üzerinde olan evinde Krasnodar'ı devirmeyi hedefliyor.



YENERSE İŞLER KARIŞIR
Başakşehir bugün kazanırsa grupta bütün tur hesapları karışacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN