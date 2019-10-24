Linnes: Galatasaray bir Norveçlinin düşündüğünden daha büyük
Real Madrid maçı sonrası konuşan Martin Linnes, maç kondisyonuna ihtiyaç duyduğunu söyledi. Dünyanın her yerinde kendilerini seven taraftarların olduğunu belirten Linnes, "Galatasaray bir Norveçlinin düşündüğünden daha büyük" dedi.
Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayarak kadro dışı bırakılan Martin Linnes'ten son dakika açıklaması... Norveçli oyuncu, Ocak ayına en iyi şekilde hazırlandığını söylerken zorlu bir süreçten geçtiğini ve Hhyal kırıklığı yaşadığını ifade etti.
Galatasaray takımının yıldız oyuncusu Martin Linnes, Real Madrid karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kendisini hazır tutmaya çalıştığını belirten Linnes, maç kondisyonuna ihtiyaç duyduğunu söyledi.
"FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM, HIRSLIYIM"
"Ailem ve ben İstanbul'da çok mutluyuz. Burada taraftarlar bana destek veriyorlar. Onlarla aramda çok iyi bir ilişki var. Ancak, aynı zamanda benim için hangisinin daha iyi olacağına da karar vermem gerekiyor. Futbol oynamak istiyorum, hırslıyım ve rekabet etmeliyim. Ancak, şu an için kenarda beklemek zorundayım. Sadece, gelecekte yaşanacaklar konusunda da heyecan duyuyorum."
"BİR NORVEÇLİNİN DÜŞÜNDÜĞÜNDEN DAHA BÜYÜK"
"Norveçliler, genel olarak bu kulübü nne kadar büyük ve önemli olduğunu anlayamayabilir. Galatasaray, eylül ayında dünyanın en çok etkileşim alan twitter hesabına sahipti. Tüm dünyayı kapsayan çok büyük bir taraftar kitlemiz var. Dünyanın her yerinde bizi tanıyan ve destekleyen insanlar olduğu için mutluyuz. Bir Norveçlinin düşünebileceğinden çok daha büyük bir kulübüz."
"ALİ SAMİ YEN'DE BULUTLARIN ÜSTÜNDEYİZ"
"Ali Sami Yen'de gerçekten inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Burada futbol oynamak sizi harika hissettiriyor. Geçen iki sezonda şampiyon olduk ve çoğu gece burada bulutların üstünde yürüyor gibiydik. İstenilen mücadeleyi gösteremediğinizde baskı bir anda artıyor. Fakat, o mücadeleyi gösterdiğiniz anda sizi destekliyorlar ve kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz.
Galatasaray forması altında hemen hemen her zaman taraftarın desteği bizimle oldu. Bu nedenle Galatasaray futbol oynamak benim için hem çok olumlu hem de çok eğlenceli bir deneyim."
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"
Zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Linnes, "Hayal kırıklığı yaşadım, moralim bozuldu ancak artık geleceğe bakıyorum. Olabildiğince kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Ailem ve ben İstanbul'da çok mutluyuz. " dedi.
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