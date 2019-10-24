Beşiktaş - Braga CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'yı konuk ediyor. 19.55'te başlayan ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Braga'yla karşı karşıya geliyor. 19.55'te başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak.





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İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ljajic, Caner Erkin, Güven Yalçın

Braga: Matheus, Esgaio, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Palhinha, Galeno