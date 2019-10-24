Başakşehir - Wolfsberger CANLI ANLATIM

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynan ve saat 19.55'te başlayan karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetiyor.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynan ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetiyor. Başakşehir - Wolfsberger maçını BeIN SPORT 2 canlı yayınlaıyor. Futbolseverler karşılaşmayı ahaber.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirler...





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İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Wolfsberger: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo