Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Kaybetmekten korkmamalıyız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Oyuncularımızın konsantre olması gerekiyor. Real Madrid gibi bir takıma kaybedersen kimse onlara bir şey demez. PSG maçından sonra taraftarlarımız takımı tribüne çağırdı” diye konuştu.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncularımızın konsantre olması gerekiyor. Real Madrid gibi bir takıma kaybedersen kimse onlara bir şey demez. PSG maçı sonrası taraftarlarımız takımı tribüne çağırdı. Taraftar o gün takımın mücadelesini gördü" dedi.

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11'E

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