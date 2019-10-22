Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Kaybetmekten korkmamalıyız
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Oyuncularımızın konsantre olması gerekiyor. Real Madrid gibi bir takıma kaybedersen kimse onlara bir şey demez. PSG maçından sonra taraftarlarımız takımı tribüne çağırdı” diye konuştu.
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncularımızın konsantre olması gerekiyor. Real Madrid gibi bir takıma kaybedersen kimse onlara bir şey demez. PSG maçı sonrası taraftarlarımız takımı tribüne çağırdı. Taraftar o gün takımın mücadelesini gördü" dedi.
İYİ FUTBOL OYNAMAMIZ ŞART
Terim, "Kaybetmekten korkmadan oynamamız gerekiyor. İyi oyun oynamamız gerekiyor. Oyuncularım 90 dakika dikkatli olmalı" diye konuştu.
BU MAÇLAR HER ZAMAN GELMEZ
Tecrübeli hoca, "R.Madrid, Barcelona, PSG, Manchester... Bu maçlar her zaman gelmez, geldiği zaman iyi değerlendireceksin" dedi.
GRUBUN EN KRİTİK MAÇI!
Terim, "Grup sıralamasında en kritik maçlardan biri. Kazandığımız veya kaybettiğimiz de ne durumda olacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.
3 PUAN İÇİN OYNAYACAĞIZ
G.Saray'ın bugün karşılaşacağı Real Madrid'in Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Galip gelmeyi çok istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Takım kaptanı Sergio Ramos ise, "Zidane'ı takımda herkes çok seviyor. Zidane'ın Real Madrid için yaptıkları ortada. Kazanmak için oynayacağız" dedi.
TARAFTARLARI KARŞILADI!
Real Madrid dün öğlen saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. İspanyol devini, havalimanında az sayıda Real Madrid hayranı taraftar karşıladı.
İSPANYOLLAR ÇEKİNİYOR
G.Saray-Real Madrid maçına İspanyol medyası geniş yer ayırdı. Marca ve AS gazeteleri, zor durumda olan Real Madrid'i İstanbul'da zor bir atmoesfrin beklediğini yazdı.
İspanyollar, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maça final gözüyle bakıyorlar. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Marca, manşetinde "Bu bir final, Hazard!'' başlığını kullanırken Bale ve Modric'in yokluğunda Hazard'dan beklentinin arttığını vurguladı.
AS gazetesi ise "Cehenneme hoş geldin Real Madrid!'' başlığıyla İspanyol ekibini İstanbul'da zorlu bir atmosferin beklediğini belirtti... İspanyol TV'leri de Real Madrid'in İstanbul'da işinin zor olduğu görüşünde birleşti.
4 YILDIZ 11'E GERİ DÖNÜYOR
G.Saray sezonun kritik maçlarından birine çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Real Madrid maçı öncesinde önemli değişiklikler olacak. Fatih Terim, sağ ve sol bekte Mariano ve Nagatomo'ya formalarını geri verecek. Tecrübeli teknik adam, orta sahaya ise Seri ve Feghouli'yi monte edecek... Galatasaray'da teknik ekip, zorlu maçta tecrübeli isimlerden maksimum verim bekliyor.
REAL MADRİD'E MEYDAN OKUDU
Cimbom'un golcüsü Andone, As Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Real Madrid'den korkmuyoruz. Onları yenebileceğimizi düşünüyorum" dedi.
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