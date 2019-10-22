Beşiktaş’a iki şok daha!
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Kartal’da Burak Yılmaz’dan sonra Douglas ve Diaby de sakatlandı... 3 oyuncu da sakatlıkları nedeniyle zorlu Braga ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.Beşiktaş kritik Braga ve Galatasaray maçları öncesinde sakatlık haberleriyle sarsıldı. Burak Yılmaz, Ankaragücü maçında sakatlanarak oyun dışında kalmıştı. Kartal'da sakatlar için dün açıklama yapıldı. Yıldız oyunculara çekilen MR sonrası Burak'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileği ve bağlarında yırtık, Diaby'nin sağ diz iç yan bağında grade 1 zorlanma tespit edildi. Burak'ın Braga ve Galatasaray maçlarında oynamayacağı, Diaby ve Douglas'ın da 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
6 PUAN GERİDE KALDI!
Beşiktaş bu sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Geçen sezon 8. hafta itibarıyla 15 puan toplayan Kartal, 15 gol atmış ve kalesinde 10 gol görmüştü. Abdullah Avcı'lı Beşiktaş ise bu sezon 9 puan topladı. 10 gol atarken, 12 gol yedi.
BRAGA MAÇINA İSPANYOL HAKEM
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.
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