Avrupa’da geçmişini arayan Galatasaray, evinde Real Madrid’i konuk ediyor
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 2 maçta 1 puanı olan Galatasaray, İspanyol devi önünde çok kritik bir sınava çıkacak. TT Stadı’ndaki zorlu mücadele saat 22.00’de başlayacak.Bu akşam Türkiye'nin kalbi TT Stadı'nda atacak... Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, dünya devi Real Madrid'i konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Temsilcimizde sakatlığı süren Radamel Falcao forma giyemeyecek. Real Madrid'te ise Bale, Modric ve Asensio yok. Gruptaki diğer maçta ise Brugge sahasında PSG ile karşılaşacak. Bu maç da 22.00'de start alacak.
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