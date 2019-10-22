Galatasaray Real Madrid maçı canlı izle! 22 Ekim GS Real Madrid maçı!
Galatasaray Real Madrid maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Real Madrid ile karşılaşıyor. 22 Ekim GS Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Dev karşılaşma saat 22:00’de başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray bu maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma yolunda avantaj elde edecek. Galatasaray Real Madrid maçı canlı izleme yolları da futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, maçın heyecanını dakika dakika yaşayabileceğiniz Galatasaray – Real Madrid maçı canlı anlatım izleme ekranı!
Galatasaray Real Madrid maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi'nde izleyenleri ekran başına kilitleyecek GS Real Madrid maçı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray gruptaki üçüncü maçında sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı canlı izleme yolları nelerdir? Haberimizden maçın heyecanını dakika dakika yaşayabileceğiniz Galatasaray Real Madrid canlı anlatım izleme linkine ulaşabilirsiniz. İşte dev maça dakikalar kala yaşanan son gelişmeler!
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GRUPTA SON DURUM!
Galatasaray, grupta 1 puanla 3'üncü sırada yer alırken, rakibi Real Madrid ise aynı puanla son sırada bulunuyor.
Gruptaki diğer maç ise Belçika takımlarından Club Brugge ile Fransa temsilcisi PSG arasında Brugge'de oynanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi.
Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.
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