Başkan Erdoğan'dan altın madalya kazanan Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'e tebrik
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'i tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'i tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'e tebrik mesajı gönderdi.
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