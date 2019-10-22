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Başkan Erdoğan'dan altın madalya kazanan Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'e tebrik

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Giriş Tarihi: 22.10.2019
BAŞKAN'DAN ALTIN MADALYA KAZANAN SPORCULARA TEBRİK

Başkan , Gençler ve 23 Yaş Altı 'nda kazanan , ve 'i tebrik etti.

Başkan , Gençler ve 23 Yaş Altı 'nda kazanan sporcular , ve 'i tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'e tebrik mesajı gönderdi.

Avrupa şampiyonluğu sonrası Ayşegül Çakın'dan Mehmetçik'e asker selamı AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU SONRASI AYŞEGÜL ÇAKIN'DAN MEHMETÇİK'E ASKER SELAMI

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