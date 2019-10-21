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Beşiktaş - Braga maçının hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 21.10.2019
BEŞİKTAŞ - BRAGA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

'ın Avrupa Ligi K Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Portekiz'in Braga takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem yönetecek.

'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada 'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

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