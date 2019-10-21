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Beşiktaş'a 3 oyuncusundan kötü haber

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Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
BEŞİKTAŞ'A 3 OYUNCUSUNDAN KÖTÜ HABER

Kulübü, 'in 8'inci haftasında oynanan maçında sakatlık yaşayan 'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileğiyle birlikte bağlarında yırtık ve 'in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.

'tan yapılan açıklama şu şekilde: " ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan 'ın; ayak bileği zorlanan 'un ve dizinde zorlanması olan 'in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ları sonucunda, Burak Yılmaz'da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama; Douglas Santos'da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık; Abdoulay Diaby'nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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