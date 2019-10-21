Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı! Sol ayağı...
Lille forması giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, antrenmanda sol ayağı ile müthiş bir gole imza attı. Lille bu golü resmi Twitter hesabından "Yusuf'un sol ayağı" notuyla paylaştı.
Fransız ekibi Lille, bu sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda sol ayağı ile attığı şık golü paylaştı.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı ile ilgli paylaşım yaptı. Fransız ekibi resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda, Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda attığı golü paylaşarak "Yusuf'un sol ayağı" notunu düştü.
Bu paylaşıma Fransız taraftarların yanı sıra Trabzonsporlu birçok taraftar da yorum yaptı. Milli futbolcu yeni takımıyla çıktığı 11 maçta 1 asiste imzasını attı.
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