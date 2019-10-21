21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı! Sol ayağı...

SPOR
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
LİLLE'DEN YUSUF YAZICI PAYLAŞIMI!

forması giyen milli yıldız , antrenmanda sol ayağı ile müthiş bir gole imza attı. Lille bu golü resmi Twitter hesabından "Yusuf'un sol ayağı" notuyla paylaştı.

Fransız ekibi , bu sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu 'nın antrenmanda sol ayağı ile attığı şık golü paylaştı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı ile ilgli paylaşım yaptı. Fransız ekibi resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda, Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda attığı golü paylaşarak "Yusuf'un sol ayağı" notunu düştü.

Bu paylaşıma Fransız taraftarların yanı sıra Trabzonsporlu birçok taraftar da yorum yaptı. Milli futbolcu yeni takımıyla çıktığı 11 maçta 1 asiste imzasını attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN