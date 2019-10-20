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Galatasaray-Real Madrid maçının hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 20.10.2019
GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

'ın kendi evinde salı akşamı İspanyol devi ile yapacağı maçın hakemi belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü sahasında temsilcisi Real Madrid ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Daniele Doveri görev yapacak.

Öte yandan maç beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.

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