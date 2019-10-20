Galatasaray-Real Madrid maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın kendi evinde salı akşamı İspanyol devi Real Madrid ile yapacağı maçın hakemi belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Daniele Doveri görev yapacak.

Öte yandan maç beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.