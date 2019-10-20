Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? (Canlı)

Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay bugün Beşiktaş’ın yeni başkanı olmak için yarışıyor. 10.30’da başlayan seçimli genel kurulda Adalı kırmızı, Çebi krem, Tekinoktay mavi renk pusulasını kullanacak. Gün boyunca canlı bağlantılar haberimizde olacak...

Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? Kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışıyor. Akatlar'da gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başladı. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından, başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilecek.