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Denizlispor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

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Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE (CANLI ANLATIM)

'in 8. haftasında ile Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetiyor... Karşılaşmayı ahaber.com.tr'de de canlı anlatımla takip edebilirsiniz...

ile , 'de 39. kez karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı. Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.

'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Denizlispor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanacak.

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İLK 11'LER

DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Lopes, Mustafa, Murawski, Bergdich, Sapunaru, Assiati, Barrow, Sacko, Sackey, Oscar.

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Rodrigues, Emre, Ozan, Vedat Muriqi

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