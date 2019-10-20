Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor

Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve Serdal Adalı'nın konuşmalarının ardından başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Oy sayma işlemi yapılıyor. İlk sonuçlar gelmeye başladı.

Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak. Akatlar'da gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başladı. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından, başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilmişti. Oy verme işleminin de saat17.00 itibariyle tamamlanmasıyla sayıma geçildi.





1. SANDIK SONUCU

Tekinoktay 15

Çebi 210

Adalı 176

2. SANDIK SONUCU

Tekinoktay 22

Çebi 263

Adalı 170

3. SANDIK SONUCU

Tekinoktay 25

Çebi 250

Adalı 153

4. SANDIK SONUCU

Tekinoktay 23

Çebi 231

Adalı 142