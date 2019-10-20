Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor
Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve Serdal Adalı'nın konuşmalarının ardından başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Oy sayma işlemi yapılıyor. İlk sonuçlar gelmeye başladı.
Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak. Akatlar'da gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başladı. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından, başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilmişti. Oy verme işleminin de saat17.00 itibariyle tamamlanmasıyla sayıma geçildi.
1. SANDIK SONUCU
Tekinoktay 15
Çebi 210
Adalı 176
2. SANDIK SONUCU
Tekinoktay 22
Çebi 263
Adalı 170
3. SANDIK SONUCU
Tekinoktay 25
Çebi 250
Adalı 153
4. SANDIK SONUCU
Tekinoktay 23
Çebi 231
Adalı 142
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