20 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kulüpler Birliği'nden Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıklar sayılmaya başlarken, ilk 4 sandık sonucunda , en yakın rakibine 311 oy fark attı. 4 sandık açıldıktan sonra Kulüpler Birliği Vakfı, sosyal medya hesabından Çebi'yi seçimi kazandığı için tebrik etti. Vakfın sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa süre sonra silindi.

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 4 sandık açıldı. 20 sandığın bulunduğu seçimde 8644 üye oy kullanırken, ilk 4 sandıktan toplam 1685 oy çıktı. 952 oy alırken diğer adaylardan Serdal Adalı 641, Hürser Tekinoktay ise 85 oy aldı. 7 oyun geçersiz sayıldığı 4 sandıkta Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'ya 311 oy fark atarken, Kulüpler Birliği'nden paylaşım geldi.

"AHMET NUR ÇEBİ VE YÖNETİM KURULUNU TEBRİK EDER, BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabı, açılan 4 sandığın ardından Ahmet Nur Çebi'yi Beşiktaş Kulübü Başkanı ilan etti. Yapılan paylaşımda, "Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz. Vakfımızın da başkanlığını yapan Fikret Orman'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Vakfın sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa süre sonra silindi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN