Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 5-2

Süper Lig’in 8. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılıklı gollerin atıldığı ikinci yarıda Alanyaspor bulduğu 3 golle durumu 5-2'ye getirdi ve dün kaybettiği liderliği geri aldı.

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılıklı gollerin atıldığı ikinci yarıda Alanyaspor bulduğu 3 golle durumu 5-2'ye getirdi ve dün kaybettiği liderliği geri aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sol taraftan son çizgiye gelen Cisse topu içeri çevirdi ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

9. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol tarafta topla buluşan Fernandes ceza sahasındaki Bakasetas'ı gördü ancak savunma araya girerek Yunan futbolcuya vuruş izni vermedi.

16. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas ön direğe yükselttiği topa iyi yükselen Ceyhun'un kafa vuruşu kaleci Gökhan'ın sağından geçerek ağlarla buluştu. 1-0.





22. dakikada Rizesporlu Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Diomande kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

29. dakikada soldan kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına gönderdiği topa Efecan'ın dokunmasıyla kaleciyi de geçen topa Cisse'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0

36. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan son çizgiye kadar inen Onur topu kale sahasına çevirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin yakın mesafeden şutu kaleci Gökhan'dan döndü, dönen topu tekrar gönderen Cisse'nin şutunu yine Gökhan çevirdi. Tekrar kendine gelen topa gelişine vuran Cisse'nin şutu az farkla auta çıktı.







İKİNCİ YARI

51. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Onur Bulut'un kullandığı köşe atışında seken top ceza sahası içinde Bakasetas'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

64. dakikada Çaykur Rizespor'da Boldrin ceza sahası içinde Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada topun başıma geçen Boldrin kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1

70. dakikada Aytemiz Alanyaspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Onur Bulut'un kullandığı köşe atışında Junior Fernandes, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 4-1

73. dakikada Çaykur Rizespor 2. golünü attı. Rakip yarı alanın ortasında taç çizgisi üzerinde serbest vuruşta topun başına Boldrin geçti. Bu futbolcunun uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2

75. dakikada Alanyaspor maçtaki 5. golünü Cisse ile buldu. Hızlı gelişen atakta Çaykur Rizespor defansı hazırlıksız yakalandı. Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse, önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 5-2

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.