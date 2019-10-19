Trabzonspor'un Çek futbolcusu Novak Gaziantep maçında plaka yazacak!
Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, Gaziantep maçında görev alması durumunda bordo-mavili forma altındaki 61. maçına çıkacak.
Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, Gaziantep maçında görev alması durumunda bordo-mavili forma altındaki 61. maçına çıkacak.
FIRTINA'DA HEDEF 3'TE 3
Süper lig'de son iki hafta beşiktaş ve çaykur rizespor'u mağlup eden trabzonspor bugün sahasında gaziantep fk'yı da yenerek seriyi 3 maça çıkarmak istiyor.
AKHİSARSPOR ZİRVEYE ÇIKTI
TFF 1.Lig'de 8. haftanın açılış maçında Akhisarspor sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti. Akhisar bu sonuçla puanını 16 yaparak, 14 puanla Ümraniye'yi geçti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi.
BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE
Süper Lig'de Başakşehir, bugün evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Maç saat 17.30'da başlayacak. Günün bir diğer maçında ise saat 15.00'te Antalya, G.Birliği ile mücadele edecek.
EL CLASİCO ERTELENDİ
İspanya Futbol Federasyonu, 26 Ekim'de oynanacak olan Barcelona- Real Madrid maçının güvenlik gerekçeleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
1,12 MİLYAR KİŞİ İZLEDİ
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 1,12 milyar kişi tarafından izlendi ve organizasyon tarihinin en fazla izlenen turnuvası oldu.
BASKETBOL LİGİNİN SPONSORU ING OLDU
Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu için Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile ING Türkiye arasında 3 yıllık anlaşma imzalandı. İmza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz katıldı.
Efes, Valencia'yı deplasmanda yıktı
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 3. haftasında deplasmanda Valencia'yı 83-78 mağlup etti. Lacivert- Beyazlılar böylelikle ikinci galibiyetini elde etti.
FİLEDE CİMBOM VE KARTAL KAPIŞACAK
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında yapılacak derbide Beşiktaş bugün Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabaka TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak.
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