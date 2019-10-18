Galatasaray Sivasspor maçı başladı | Galatasaray Sivasspor (CANLI)
Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Futbolseverler Galatasaray Sivasspor maçının canlı anlatımını anbean ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirler.
Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de heyecan Galatasaray Sivasspor maçıyla yeniden başladı.
20.30'da başlayan maçın hakemi Ali Palabıyık...
GALATASARAY SİVASSPOR CANLI ANLATIM
GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer, Belhanda, Babel, Emre Mor, Andone
SİVASSPOR: Samassa, Uğur, Caner, Aaron, Marcelo, Cofie, Mert Hakan, Hakan, Fernando, Yatabare ve Emre
Milli aranın ardından yeniden başlayacak olan Spor Toto Süper Lig'in 8.hafta açılış karşılaşmasına Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
Son 30 sezonun en kötü başlangıcını yapan sarı kırmızılılarda hedef farklı galibiyetle taraftarlarını mutlu etmek. Sivasspor'da hedef ise 3 puanı alıp 12 puanlar liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor'u geçmek ve liderlik koltuğuna oturmak.
Futbolseverler Galatasaray Sivasspor maçının canlı anlatımını, ilk 11'leri, istatistik bilgilerini ve maçı ÖZET anlatımını ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan saat 20.30 başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor ise 7 mücadelede üçer galibiyet ve beraberlik, 1 yenilgiyle 12 puan topladı ve averajla ikinci sırada yer buldu.
FALCAO VE LEMİNA KADRODA YOK
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı. Ligin 7. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho da Sivasspor'a karşı sahadaki yerini alamayacak.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ 3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
GALATASARAY'IN 57 GOLÜNE SİVASSPOR 32 GOLLE KARŞILIK VERDİ
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 26 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 57 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı, ikinci devre Sivas'taki maçtan ise ev sahibi ekip 4-3 galip ayrıldı.
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