Sivas’ı deviren Galatasaray’ın istatistikleri göz kamaştırdı
G.Saray, Sivas’a karşı 537 kez ile bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı, 78 kez ile en fazla ikili mücadele kazandığı maçı oynadı. Geride kalan haftalarda hücumda zorlanan Sarı-Kırmızılılar, dün 4 net gol pozisyonuna girerek bu sezonki rekorunu da kırdı
Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, aynı zamanda bu sezonki birçok rekorunu birden kırmış oldu. Sivas'a karşı etkili bir oyun ortaya koyan Cimbom, dün 537 isabetli pas yaparak bu alanda bu sezonki en iyi sayıya ulaştı. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Sivasspor karşısında tam 78 ikili mücadele kazanarak yine sezon rekorunu kırmayı bildi.
ÜRETKENLİK DE ARTTI...
Geride kalan haftalarda hücumda etkisiz kalması sebebiyle eleştirilere maruz kalan Galatasaray, dün ileri uçtaki kötü gidişata son verdi. 4 gol pozisyonuna giren Aslan, bu konuda da sezon rekorunu kırdı. Atılan 3 gol de etkili oyunun meyvesi oldu.
FALCAO, REAL MADRİD'E ZOR
Sivas maçı sonrası konuşan teknik patron Fatih Terim ise şunları söyledi: "Şans verdiğimiz oyuncuların ortaya koyduğu oyun bizi mutlu etti. avaş yavaş iyi Galatasaray'ın sinyallerini verir gibi olduk. Falcao çok önemli bir oyuncu. Ancak 18 gündür idmana çıkmıyor. Real Madrid maçında oynaması zor"
ÖNCE SİTEM SONRA SEVİNÇ
Cimbom'un yıldız oyuncusu Babel, Sivas'a attığı gol sonrası tribünlere doğru giderek eleştiriler için "Konuşmaya devam edin" şeklinde bir hareket yaptı. Sonrasında ise sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.
İŞTE MAÇIN KADER ANLARI
G.Saray'ın Andone'nin düşürüldüğü pozisyonda kazandığı penaltı ve Sivaslı Cofie'nin atılması maçın kader anları oldu.
G.SARAY-SİVAS maçında iki pozisyon maçın kaderine direkt etki etti. İlk yarıda Andone'nin yerde kaldığı pozisyonda çıkan penaltı kararı sonrası Cimbom farkı iki yaptı. 48'de ise Cofie'nin atılıp Sivas'ın 10 kişi kalması konuk ekibin işini iyice zorlaştırdı.
Aslan sahadan 3 puanla ayrıldı.
ÖMER DERBİDE YOK!
Sivas maçında sarı kart gören G.Saraylı Ömer Bayram cezalı duruma düştü. Ömer, önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisine forma giyemeyecek.
BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK
DİAGNE: FALCAO'YA TOP ATMIYORLAR
Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, eski takımı ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Yerine transfer edilen Falcao'yu değerlendiren Diagne, "Falcao'yu transfer edildiği zaman karıma, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden iyi ama top alamazsa gol atamaz." demiştim. Zaten top alamıyor. Galatasaray'da herkes kendisi için oynuyor" dedi.
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