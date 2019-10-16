Fenerbahçe yeni sol bekini buldu

Süper Lig'e iyi başlayan Fenerbahçe, peş peşe yaşadığı puan kayıpları sonrası eleştirilmeye başladı. Kadro derinliğinin yetersiz olmasından yakınılırken, sarı lacivertliler transfer çalışmalarına erken başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takviye yapmak istediği sol bek pozisyonu için aradığı oyuncuyu buldu.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde ilk 7 haftada sıkıntı yaşadı. Hasan Ali Kaldırım'ın sezon başı hazırlık kapsamı dolayısı ile Bayern Münih'le yaptığı maçta sakatlanmasından sonra takımda sol bek kalmadı..