A Milliler'in genç yıldızı Merih Demiral'dan duygulandıran hareket! Yere düşürdüğü formayı...
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Milli Takım'ın genç savunma oyuncusu Merih Demiral, karşılaşma esnasında değiştirdiği formasını yere düşürdü. Yerden aldığı formayı üç kez öpüp alnına koyan genç oyuncu bu hareketiyle büyük alkış aldı.
A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maçın ikinci yarısında son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Merih Demiral'ın hareketi damga vurdu.
Merih Demiral'ın, Fransız rakipleriyle girdiği ikili mücadele sırasında forması yırtıldı. Kenara gelen 21 yaşındaki defans oyuncusu, formasını değiştirdi.
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Milli savunma oyuncumuz Merih Demiral, hemen oyuna dönmek isterken, elindeki Milli Takım formasını yanlışlıkla yere düşürdü. Merih Demiral, Milli Takım formasını yerden alarak üç kez öpüp alnına götürdü ve daha sonra üzerine giydi.
Merih Demiral'ın bu hareketi özellikle sosyal medyada en çok paylaşılanlardan oldu.
MÜCADELESİYLE ÇOK BEĞENİLDİ
Fransa ile 1-1 berabare kalarak grupta liderliğimizi sürdürdüğümüz maçta Merih yine izleyenleri kendine hayran bıraktı. Başarılı futbolunu sert ve hırslı oyunuyla birleştiren milli futbolcu, Fransız futbolculara geçit vermedi.
MERİH DEMİRAL'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!"
EURO 2020 H Grubu'nda Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımızın başarılı stoperi Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Stade De France'ta bulunan Türk taraftarlarla gurur duyduğunu söyleyen Demiral, "Ne Mutlu Türküm Diyene! Taraftarlarımız ev sahibi atmosferini yaşattı bize. Gurur duymamak elde değil. Herkes bu takıma inansın, biz Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz!" diye konuştu.
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