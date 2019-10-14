A Milliler Fransa'da istediğini aldı! Fransa: 1 - Türkiye: 1 Maç sonucu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. hafta maçları kapsamında, H Grubu'nda yer alan lider Türkiye, aynı puana sahip Fransa ile karşı karşıya geldi. A Millilerimiz Giroud'un golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen Kaan Ayhan'la skoru eşitledi ve Fransa'da liderliğini korudu.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Türkiye, Fransa'ya konuk oldu. Fransa 76'ncı dakikada Giroud'un attığı golle öne geçerken, 81'inci dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle skora denge geldi. Mücadelede başka gol olmadı ve Türkiye, aldığı 1 puanla grup liderliğini sürdürdü.
17'nci dakika sol kanattan ceza sahasına giren Griezmann'ın şutunda kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Sissoko'nun gelişine yaptığı vuruşta kaleye giden topu Mert Günok yumruklarıyla uzaklaştırdı.
21'inci dakikada sol kanattan çizgiye inen Coman'ın ortasında Griezmann kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Mert'te kaldı.
36'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Griezmann'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.
56'ncı dakikada sol kanattan topla hareketlenen Herhahndez'in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
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62'nci dakikada Türkiye, mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. İrfan Can'ın savunmanın arkasına attığı uzun topta Hakan Çalhanoğlu bekletmeden Burak Yılmaz'ı gördü. Burak'ın Mandanda ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
70'inci dakikada Fransa sol kanattan korner kazandı. Coman'ın ortasında ceza sahasındaki Varane kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
76'ncı dakikada Fransa öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Griezmann ortaladı. Giroud'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
81'inci mücadeleye eşitlik geldi. Kazanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu ortaladı. Arka direkteki Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
88'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Ikone, ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Kaleci Mert gole izin vermedi.
Mücadele başka gol olmadı ve Türkiye deplasmanda aldığı 1 puanla grup liderliğini sürdürdü.
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geçen maçın en kötüsü ozandı niye ilk 11 decevapla 14.10.2019 19:09
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