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Galatasaray'da Falcao bilmecesi devam ediyor

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Giriş Tarihi: 15.10.2019
GALATASARAY'DA FALCAO BİLMECESİ DEVAM EDİYOR

Sakatlığı nedeniyle G.Birliği deplasmanında forma giyemeyen Falcao dünkü idmanda da yer almadı. Resmi siteden sadece "Tedavisi sürüyor" açıklaması yapılırken, sakatlığın durumu hakkında yine bilgi verilmedi.

Sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao bilmecesi sürüyor... Sakatlığı nedeniyle G.Birliği deplasmanında forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız dünkü idmanda da yer almadı. Resmi siteden sadece "Tedavisi sürüyor" açıklaması yapılırken, sakatlığın durumu hakkında yine bilgi verilmedi. Falcao'nun yanı sıra Luyindama ve Lemina da idmanda yer almadı.



MARTIN LINNES DERT ETMİYOR!
G.Saray'da sözleşmesi dondurulan Martin Linnes, bunu sorun etmiyor... Norveçli kanat oyuncusunun devre aras��nda takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.



DAHA FAZLA RİSK ALMALISIN!
Terim, 'a karşı Seri'den hücuma katkı sağlamasını istedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı öncesinde Michael Seri ile toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, " maçında çok iyi oynadın. Ancak daha fazla risk almalısın. Hücuma daha çok çıkmalısın" ifadelerini kullandı.

'A ÖZEL İLGİ
Terim 11'e almayı düşündüğü Emre Mor'la özel ilgileniyor.

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