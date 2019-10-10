Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Başkanlığına aday oldu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yeniden başkan olmayacağını açıklamasının ardından eski yönetici Ahmet Nur Çebi resmi olarak aday olduğunu açıkladı. Çebi'nin siyah-beyazlı camiadan gelen yoğun baskı neticesinde kuruldan aldığı 250 imzayı divana götürdüğü belirtildi.
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Ahmet Nur Çebi başkanlığa aday oldu. Aday olmayacağı aktarılan Çebi'nin, siyah-beyazlı camiadan gelen yoğun baskı neticesinde kuruldan aldığı 250 imzayı divana götürdüğü ve resmi olarak başkan adaylığını koyduğu aktarıldı.
Çebi'den sonra Hürser Tekinoktay da aday oldu. Tekinoktay adaylık başvurusunu avukatı aracılığıyla gerçekleştirdi.
SERDAL ADALI DA ADAY OLDU
Beşiktaş'ın seçimli kongresi öncesinde Serdal Adalı'nın ardından Ahmet Nur Çebi de adaylığını koyacağını duyurdu.
Çarşamba akşam saatlerinde aday olmayacağı aktarılan Çebi'nin, siyah-beyazlı camiadan gelen yoğun baskı neticesinde kuruldan aldığı 250 imzayı divana götürdüğü ve resmi olarak başkan adaylığını koyduğu aktarıldı.
HÜRSER TEKİNOKTAY DA ADAY!
Beşiktaş'ta bir başkan adayının daha adaylığı resmiyet kazandı. Hürser Tekinoktay avukatı aracılığıyla Beşiktaş başkanlığına aday oldu.
Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanırken başkan adayları da belli oluyor. Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Mayıs ayında da seçime giren Hürser Tekinoktay. Gerekli olan 250 imzayı toplayan Tekinoktay avukatı aracıluğıyla Beşiktaş başkanlığına aday oldu.
SEÇİM PAZAR GÜNÜ
Siyah-beyazlı kulübün kongresi, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 19:00'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak.
Fikret Orman yapılacak kongrede aday olmayacağını "Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Kararımı verdim ve o kararımın arkasındayım, Beşiktaş başkanlığını bıraktım ve aday olmayacağım" sözleriyle açıklamıştı.
İşte Nur Çebi'nin Divan Kurulu başkanlığına gönderdiği başvuru belgesi.
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