Cüneyt Çakır'a Avrupa Futbol Şampiyonası görevi
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Cüneyt Çakır'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yöneteceği maç belli oldu. FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın Slovenya-Avusturya maçında görev yapacağı açıklandı.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri G Grubu'ndaki Slovenya-Avusturya maçında görev yapacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, 13 Ekim Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak 8. hafta maçı TSİ 21.45'te başlayacak.
Müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.
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